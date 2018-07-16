Киев, 16 июля, 2018, 20:03 — ИА Регнум. На Украине пресечена деятельность незаконного центра по предоставлению услуг репродуктивной медицины, рассказал 16 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

По словам генпрокурора, клинику BioTexCom основали в 2010 году граждане Германии и Молдавии. Они предлагали стать суррогатными матерями женщинам из малообеспеченных семей, а также жительницам оккупированной Украиной территории Донбасса. Всего с фирмой сотрудничала примерно тысяча женщин.

Руководителей клиники обвиняют в том, что они не брали материал хотя бы от одного родителя, как того требует закон. Вместо этого они подделывали документы и фактически продавали чужих детей за рубеж. Причем установлено, что покупатели перепродавали детей, в том числе и для донорства органов.

«Это не единичный случай. Речь идет о том, что BioTexCom провел не менее 1000 операций суррогатного материнства. И, к сожалению, мы видим, что во многих случаях не было соблюдения норм закона о необходимости биоматериала, по крайней мере, от одного из родителей, которые усыновляют. В связи с этим следствие будет настаивать на аресте всех, кто обоснованно подозревается в совершении данного преступления», — рассказал Юрий Луценко.

Напомним, эксперты считают, что за последние годы Украина превратилась в европейский центр суррогатного материнства. Спрос на услуги украинских женщин по вынашиванию детей сильно возрос, особенно на фоне запрета коммерческого суррогатного материнства в Индии.

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