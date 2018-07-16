Хельсинки, 16 июля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в откровенной, деловой атмосфере. Об этом российский лидер заявил сегодня, 16 июля, на совместной с Трампом пресс-конференции.

Kremlin.ru Дональд Трамп и Владимир Путин на саммте Россия-США

«Переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными», — сказал российский лидер.

Путин рассказал, что стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и вопросы международной повестки.