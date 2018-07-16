Москва, 16 июля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Объем бюджетного финансирования химиотерапии в 2019 году составит 70 млрд рублей, сообщила 16 июля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

По ее словам, указанное направление среди клинических рекомендаций испытывает самый острый дефицит в стационарах на первом и втором курсах и особенно в дневных стационарах. Из-за нехватки финансирования, пояснила Скворцова, онкобольные не получают необходимое количество курсов химиотерапии.

«Там, где нужно десять курсов, могут провести четыре, а дальше сказать: покупайте за свой счёт», — пояснила она.

Напомним, о том, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения во время прямой линии 7 июня сообщал президент России Владмимир Путин.

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