Хельсинки, 16 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки являются «хорошим стартом» для всех сторон. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 16 июля, после более чем двухчасовых приватных переговоров с президентом России.

Kremlin.ru Саммит Россия – США. 16 июля 2018 года, Хельсинки

Напомним, в столице Финляндии завершились приватные переговоры президента США с президентом России. Длились они более двух часов в присутствии одних только переводчиков.

Теперь переговоры продолжаются уже в расширенном формате.