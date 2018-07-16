Луганск, 16 июля, 2018, 16:47 — ИА Регнум. В вооружённых силах Украины сформировано четыре сводных снайперских отряда, которые будут действовать в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге 16 июля представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт «Луганский информационный центр».

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По его словам, украинским командованием было принято решение увеличить количество снайперов «в связи с тем, что наблюдатели миссии ОБСЕ постоянно мониторят ситуацию на линии соприкосновения и применять запрещённое Минскими соглашениями вооружение становится сложно».

По данным властей ЛНР, в каждый из отрядов входит от 20 до 25 снайперов, подчиняться они будут командующему украинской «Операцией объединённых сил» генерал-майору Валерию Залужному.

Как заявил Осадчий, подразделения снайперов, «в числе прочего, должны будут осуществлять провокационные обстрелы» территорий Луганской и Донецкой народных республик.

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