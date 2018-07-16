Симферополь, 16 июля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В 2018 году урожай зерновых в Крыму составит от 800 до 900 тысяч тонн при средних показателях в 1,3−1,5 миллиона тонн. Об этом в эфире крымской радиостанции сообщил 16 июля врио директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК Владимир Паштетский.

Марина Каширская ИА REGNUM Лето в Крыму

«Но у республики есть запасы, которых хватит, чтобы накормить и крымчан, и гостей полуострова. Никто не ощутит, что зерна собрали меньше», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства сельского хозяйства РК, сумма прямого ущерба, нанесённого крымским сельхозтоваропроизводителям засухой, оценивается в порядка 250 млн рублей.