Улан-Удэ, 16 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Бурятии в 2017/2018 учебном году в третью смену обучались 1019 учеников в шести школах. Однако у региона появилась возможность исправить ситуацию.

Egov-buryatia.ru Дмитрий Медведев поручил ликвидировать третью смену в школах Бурятии

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 июля, в республиканском правительстве, в Бурятию поступила копия поручения главы российского правительства Дмитрия Медведева о ликвидации третьей смены в школах.

Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру просвещения РФ Ольге Васильевой, первому зампреду правительства — министру финансов Антону Силуанову, министру строительства Владимиру Якушеву внести «согласованные предложения по строительству школ».

«Третью смену в республике необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Внесите согласованные предложения по строительству школ», — говорится в документе, который также был направлен в правительство Бурятии.

Кроме того, премьер поручил Ольге Васильевой и заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой внести предложения по строительству в Бурятии детских садов:

«Нужно проверить, почему осталась очередь из детей от 3 до 7 лет (был доклад о решении этой задачи). Внесите предложения, что делать дальше по строительству детских садов», — говорится в поручении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июня Дмитрий Медведев в Подмосковье встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Премьер поручил ликвидировать очереди в детсады и третью смену в школах Бурятии.

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По словам Цыденова, в 2017/2018 учебном году в Бурятии в третью смену обучались 1019 человек в шести школах. С 2018/2019 учебного года в третью смену будут обучаться ещё в трёх школах республики. Таким образом, всего в третью смену будут учиться 1239 детей в девяти школах Бурятии.

«Практически все здания школ, в которых имеется третья смена, — ветхие или аварийные», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Для того чтобы решить эту проблему, в Бурятии до 2020 года планируют построить четыре школы на 1660 человек с объёмом финансирования 1 млрд 390,8 млн рублей. Чтобы окончательно решить проблему трёхсменности, Цыденов, ссылаясь на предельный дефицит республиканского бюджета, попросил Медведева оказать содействие по выделению дополнительно 4 млрд 37,5 млн рублей финансирования из федерального бюджета на строительство восьми школ. Также глава Бурятии просит Дмитрия Медведева оказать содействие в финансировании мероприятий по строительству детских садов.

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По состоянию на 1 июня 2018 года доступность дошкольного образования в Бурятии для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 91,16%. На учете для предоставления места в детсадах состоит 5801 ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет.

Уточняется, что в Бурятии необходимо построить несколько десятков детских садов. Общая стоимость мероприятий оценивается в 9 млрд 710,6 млн рублей.

«Реализация указанных мероприятий в полном объёме за счёт средств республики не представляется возможной», — подчёркивают власти Бурятии.

Напомним, по сообщениям местных массмедиа, в Бурятии родители детей, которым до сих пор не дали путёвки в детсады, собираются выйти на митинг. В июле 2018 года в Улан-Удэ несколько десятков человек организовали флешмоб, прикрепив на одежду надписи «Хочу в сад 03».

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