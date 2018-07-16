Симферополь, 16 июля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Семья с несовершеннолетними детьми из Симферополя попала в автоаварию в районе крымского посёлка Фрунзе, вылетев на машине с дороги из-за глубокой ямы. Теперь пострадавшие намерены судиться с местными чиновникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из пострадавших Инна Дынту.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Фото с места аварии

По её словам, происшествие произошло 9 июля, во время семейной поездки на море.

«Колесо лопнуло в яме, и наша машина вылетела в кювет и перевернулась. Я сильно разбила голову, дети, слава богу, отделались испугом. Мы хотим подать в суд, чтобы дорожники оплатили нам ремонт машины и заасфальтировали эту дорогу, поскольку она опасна для жизни людей», — отметила собеседница агентства.

Сотни крымчан многократно высказывали в соцсетях своё негодование в связи с состоянием данного отрезка дороги, сообщая о различных повреждениях своих автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года житель Севастополя отсудил у местных чиновников почти полмиллиона рублей за ДТП, которое произошло из-за крупной ямы на дороге.