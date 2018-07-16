Бишкек, 16 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Аналитики Всемирного банка присудили Киргизии 145-е место среди 200 стран в рейтинге ведущих экономик мира за 2017 год, поскольку объем валового внутреннего продукта республики по итогам этого периода составил более $7,5 млрд (свыше 471,2 млрд рублей).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

Киргизия оказалась в одном ряду с такими странами, как Республика Нигер, Сомали, Молдавия (143-е место, ВВП — свыше $8,1 млрд) и Таджикистан (147-е место, ВВП — более $7,1 млрд).

Среди стран Туркестанского региона наилучшие показатели в очередной раз продемонстрировал Казахстан, заполучивший 55-е место с ВВП, превышающим $159,4 млрд. Затем следует Узбекистан — на 85-м месте и с ВВП более $48,7 млрд, а также Туркмения — на 88-м, с ВВП свыше $42,3 млрд. Замыкают список упомянутые выше Киргизия и Таджикистан.

На постсоветском пространстве лидирующую позицию в рейтинге занимает Россия, расположившаяся на 11-м месте. Украину определили на 60-е место, Белоруссию — на 79-е, Литву — на 87-е, Азербайджан — на 90-е, Латвию — на 98-е, Эстонию — на 100-е, Грузию — на 119-е и Армению — на 133-е.

В топ-10 смогли попасть США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Индия, Франция, Бразилия, Италия и Канада.

Наихудшие экономические показатели продемонстрировали тихоокеанские островные государства: Республика Палау, Маршалловы Острова, Республика Кирибати, Республика Науру и Тувалу.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце марта 2018 года Киргизия опустилась в рейтинге ведения предпринимательской деятельности Doing business на две строчки и заняла 77-е место.

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Среди постсоветских республик только одна смогла войти в топ-10 наиболее благоприятных для предпринимателей стран — это Грузия, которой Всемирный банк присудил 9-е место.

Затем следуют: Эстония — 12-е место, Литва — 16-е, Латвия — 19-е, Россия — 35-е, Казахстан — 36-е, Белоруссия — 38-е, Молдавия — 44-е, Армения — 47-е, Азербайджан — 57-е, Узбекистан — 74-е, Украина — 76-е и Таджикистан — 123-е. Туркмения в рейтинг включена не была.