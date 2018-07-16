Тверь, 16 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Случай африканской чумы свиней выявлен и подтвержден лабораторно на территории Тверской области. Об этом 16 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Это уже второй случай опасного для животных заболевания, зарегистрированный в регионе с начала июля.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

ДНК вируса африканской чумы свиней был выявлен в биологическом материале от дикого кабана, отстрелянного на территории угодий ООО «Оршинский охотничий клуб» рядом с деревней Нестерово Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области. Наличие вируса подтверждено лабораторными исследованиями.

В регионе принимаются меры по недопущению распространения вируса: Управление Россельхознадзора по Тверской области обращает внимание владельцев животных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость постоянного контроля за здоровьем свиней и обращения в ветеринарную службу при заболевании или падеже животных.

Добавим, что очаг АЧС был выявлен в начале июля в селе Каблуково Калининского района Тверской области, в личном подсобном хозяйстве.