Ростов-на-Дону, 16 июля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В управлении МЧС России по Ростовской области жителей и гостей региона предупредили об ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, не исключён град. Также усилится ветер — до 20−24 метров в секунду, сообщает ИА REGNUM.

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В чрезвычайном ведомстве напоминают, что пребывание на улице стоит максимально исключить, не приближаться к линиям электропередачи, не прятаться от дождя под деревьями, рекламными щитами, не стоять у витрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Шахтах во время грозы погибла женщина. По данному факту проводится доследственная проверка. По имеющимся сведениям, погибшая вместе с приятелями пыталась укрыться от дождя под деревом. Пять человек, находившиеся с ней рядом, с травмами госпитализированы.

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