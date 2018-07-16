Москва, 16 июля, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Приставы не смогли взыскать с известного французского актера Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске, следует из базы данных Управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Мордовии. О том, сколько именно Депардье задолжал, не уточняется.

Georges Biard Жерар Депардье

Из базы данных следует, что 13 июня в отношении актера было открыто производство по взысканию налогов и сборов. Уже 28 июня дело было прекращено в связи с невозможностью отыскать имущество, которое могло быть арестовано во исполнение взыскания.

В 2012 г. Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых», заявил о намерении отказаться от французского гражданства. В 2013 г. он получил паспорт гражданина РФ.

Депардье отправился в Саранск, где местные власти предоставили ему квартиру, но актер отправился в Бельгию. Также недавно стало известно, что актер намерен жить в Алжире.