Алапаевск, Свердловская область, 16 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В свердловском городе Алапаевске начал работу музей памяти Романовых. Он расположен в помещении Напольной школы, где до 18 июля 1918 года содержались великая княгиня Елизавета Фёдоровна, её келейница Варвара, великий князь Сергей Михайлович, управляющий его делами Фёдор Ремез, князь Владимир Палей, а также три князя императорской крови.

Алексей Колчин ИА REGNUM Музей памяти Романовых

Напомним, они погибли 18 июля 1918 года. Ещё несколько лет назад в здании — их последнем пристанище — была обычная школа. Теперь для детей построено другое здание. А в этом разместили музей, собравший несколько тысяч экспонатов.

Также благоустроили территорию вокруг. Теперь Алапаевск включён в туристический маршрут по местам памяти Романовых. А вчера, 15 июля, в здании музея побывал патриарх Кирилл.