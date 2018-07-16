Цена на нефть умеренно восстанавливается
Москва, 16 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. На прошлой неделе нефтяные котировки находились под давлением укрепляющегося доллара США. «Бакс» подорожал из-за сильной статистики из Штатов (инфляция выросла до 2,3%), что дает основание ожидать еще два этапа повышения процентной ставки ФРС. Об этом ИА REGNUM 16 июля сообщил Михаил Грачёв, финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел»).
"Сегодня, с началом текущей недели, доллар отступил от локальных максимумов, и цены на нефть перешли к росту. Кроме этого, сырьевой рынок порадовала утренняя статистика изменения ВВП в Китае. Экономика Поднебесной показывает рост в 6,7% в годовом исчислении, на 9,0% выросло розничное потребление.
Оказали поддержку ценам на нефть и данные по количеству буровых установок в Штатах. Их число не изменилось и составляет прежние 863 установки.
В целом на рынок вернулся осторожный оптимизм по поводу итогов встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча состоится сегодня, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки. Прорывные решения маловероятны, но сам факт встречи настраивает рынки на позитив.
Одновременно с этим на рынке снижается чистая позиция крупных спекулянтов и трейдеров, что может привести к давлению на котировки.
Таким образом, совокупность фундаментальных факторов дает основание полагать, что цены на нефть в течение недели будут оставаться близко к текущим уровням вокруг 75,00−76,00 долларов за баррель с минимальной попыткой роста из-за снижения запасов нефти в США. Последние показали на прошлой неделе рекордное падение — на 12,633 млн баррелей, это стало рекордным за последние два с половиной года.
Впрочем, для российского рубля эта проблема уходит на второй план на фоне интереса к ОФЗ и итогам встречи Трамп-Путин. Национальная валюта сохраняет стабильность, что делает её привлекательной среди остальных валют развивающихся рынков. Об этом же свидетельствуют и данные Центробанка России, который показал рост денежной базы по итогам второго квартала до 16 482 млрд рублей. Корреляция между стоимостью нефти и курсом рубля снижается, что явно в пользу последнего», — считает эксперт.