Москва, 16 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. На прошлой неделе нефтяные котировки находились под давлением укрепляющегося доллара США. «Бакс» подорожал из-за сильной статистики из Штатов (инфляция выросла до 2,3%), что дает основание ожидать еще два этапа повышения процентной ставки ФРС. Об этом ИА REGNUM 16 июля сообщил Михаил Грачёв, финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

"Сегодня, с началом текущей недели, доллар отступил от локальных максимумов, и цены на нефть перешли к росту. Кроме этого, сырьевой рынок порадовала утренняя статистика изменения ВВП в Китае. Экономика Поднебесной показывает рост в 6,7% в годовом исчислении, на 9,0% выросло розничное потребление.

Оказали поддержку ценам на нефть и данные по количеству буровых установок в Штатах. Их число не изменилось и составляет прежние 863 установки.

В целом на рынок вернулся осторожный оптимизм по поводу итогов встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча состоится сегодня, 16 июля, в столице Финляндии Хельсинки. Прорывные решения маловероятны, но сам факт встречи настраивает рынки на позитив.

Одновременно с этим на рынке снижается чистая позиция крупных спекулянтов и трейдеров, что может привести к давлению на котировки.

Таким образом, совокупность фундаментальных факторов дает основание полагать, что цены на нефть в течение недели будут оставаться близко к текущим уровням вокруг 75,00−76,00 долларов за баррель с минимальной попыткой роста из-за снижения запасов нефти в США. Последние показали на прошлой неделе рекордное падение — на 12,633 млн баррелей, это стало рекордным за последние два с половиной года.

Впрочем, для российского рубля эта проблема уходит на второй план на фоне интереса к ОФЗ и итогам встречи Трамп-Путин. Национальная валюта сохраняет стабильность, что делает её привлекательной среди остальных валют развивающихся рынков. Об этом же свидетельствуют и данные Центробанка России, который показал рост денежной базы по итогам второго квартала до 16 482 млрд рублей. Корреляция между стоимостью нефти и курсом рубля снижается, что явно в пользу последнего», — считает эксперт.