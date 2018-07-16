Москва, 16 июля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Заявленные министром труда России Максимом Топилиным 5 млрд на переквалификацию людей предпенсионного возраста найти будет несложно, однако в действительности и не нужно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустая трата денег

«Это совершенно небольшие деньги. Найти такие деньги в госбюджете очень легко. Другое дело — какой смысл в этом?» — заявил Емельянов.

С точки зрения реальной переподготовки людей, такая мера совершенно бессмысленна, уверен депутат.

«Людей не берут не потому, что у них низкая квалификация, а потому что они часто болеют в этом возрасте, не столь интенсивно и быстро работают. Переквалифицируют или не переквалифицируют их — всё равно никто не возьмёт», — подчеркнул парламентарий.

Столь же бесполезна мера и с чисто политической точки зрения, чтобы ослабить социальное напряжение в связи с пенсионным манёвром, уверен он.

«Люди (манёвр) не приемлют в принципе, и такие мелкие шаги вряд ли будут восприняты обществом, вряд ли кто-то их услышит. Поэтому это в значительной мере бессмысленный (шаг)», — заключил Емельянов.

16 июля в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о том, что правительство РФ намерено выделять каждый год порядка 5 млрд рублей для повышения квалификации граждан предпенсионного возраста.