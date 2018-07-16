Москва, 16 июля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Ключевым фактором повышения продолжительности жизни в России в ближайшее время станет снижение смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Сергей Виноградов. Обед работников. 1890

«Я считаю, что это ключевой ресурс для роста продолжительности жизни. Если брать чистую экономику, у нас младенческая смертность практически как в Европе, хотя ещё можно её снижать. Но она уже на продолжительность жизни влияет в меньшей степени», — заявил Топилин.

«Чисто из демографических прогнозов, я считаю, это главный ресурс для повышения продолжительности жизни — именно продолжительность жизни и снижение смертности мужчин в трудоспособном возраста и вообще всех когорт трудоспособного возраста», — подчеркнул он.

Министр признал, что в России смертность в мужских когортах, особенно в трудоспособном возрасте, в два раза выше, чем у женщин. По его словам, сейчас правительство рассматривает все проекты, в том числе и по линии здравоохранения, которые готовятся в соответствии с указом президента.

«И там такая задача сохранения жизни людей в трудоспособном возрасте, прежде всего мужчин, практически задача номер один», — указал Топилин.