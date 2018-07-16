Москва, 16 июля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, стал невероятно красивым и впечатляющим. Об этом говорят и беспрецедентные цифры. Так, фестивали болельщиков в разных городах проведения мирового первенства посетили 7 млн человек. Это больше, чем в Бразилии в 2014 году. Об этом, подводя итоги мундиаля, заявил генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Дарья Драй ИА REGNUM Волк Забивака

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Также, по его словам, на футбольные баталии чемпионата было продано 3 млн билетов (98%). Выручка ФИФА от проведения мирового первенства оказалась рекордной и составила $6,1 млрд. Для сравнения: в 2014 году чемпионат в Бразилии принёс ФИФА $4,8 млрд.

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«Все нововведения работали без сбоев, в том числе невероятно загруженная транспортная сфера справилась. Меня пугают эти цифры, но аэропорты России приняли 15 млн пассажиров», — добавил Сорокин.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Он проходил на 12 стадионах в 11 городах. Завершающий матч за звание чемпиона планеты по футболу состоялся 15 июля на столичном стадионе «Лужники» между сборными Франции и Хорватии. Французская команда выиграла со счетом 4:2, второй раз в своей истории завоевав титул чемпиона.