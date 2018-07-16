Москва, 16 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Рубль резко скорректировался вниз вечером в пятницу к бивалютной корзине. Пара доллар/рубль, оттолкнувшись от поддержки в районе 62 руб., подпрыгнула к 62,45 руб. Тем не менее по итогам торговой недели российская валюта осталась в плюсе. Об этом ИА REGNUM 16 июля сообщил Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Предлогом для отката «россиянина» послужила тяга к фиксации прибыли — игроки решили подстраховаться перед выходными, за которыми следует встреча Путина и Трампа, и частично сократили длинные позиции в рубле, который на минувшей неделе в моменте касался максимумов 25 мая. Трейдеры позитивно оценивают сам факт саммита двух стран, хотя не возлагают больших надежд на его итоги. Президенты могут обменяться дружелюбным высказываниями, но существенного потепления отношений ожидать не стоит.

Между тем поддержку рубль будет получать со стороны налогового периода, который способен ограничить потенциальный негатив со стороны сырьевого сегмента. Brent завершила снижением вторую неделю кряду и продолжает торговаться с медвежьим уклоном на утренних торгах пятницы на фоне дальнейшего снижения опасений относительно дефицита предложения. Также следует обратить внимание и на долларовый фактор. Сегодня Штаты публикуют отчет по розничным продажам, который окажет давление на «американца», если показатель отразит замедление роста. В этом случае у рубля будет шанс на возобновление роста, хотя основная реакция придется на встречу лидеров РФ и США», — сообщил аналитик.