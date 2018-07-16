Москва, 16 июля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Нефть Brent торгуется с нисходящим уклоном в начале новой торговой недели, предпринимая безуспешные попытки восстановления после обвала, произошедшего в среду. Игроки не торопятся с покупками после массовой фиксации прибыли, не находя поводов для былого оптимизма, сообщил ИА REGNUM 16 июля Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, до недавнего времени «быки активно проталкивали котировки в направлении уровня 80»: «Ралли подпитывалось сообщениями о перебоях в поставках, перспективах дальнейшего сокращения мирового предложения, блокировки экспорта нефти из Ирана, усугубления ситуации в Венесуэле и т.д. Все это в условиях практически сбалансированного рынка подогревало страхи по поводу того, что в определенный момент на мировом рынке возникнет дефицит предложения».

«Однако, по мере снижения этих рисков энтузиазм покупателей стал угасать. Более того, начали появляться признаки замедления мирового роста. Одним из них стали сегодняшние данные из Китая, которые разочаровали инвесторов. Во втором квартале темпы роста экономики Поднебесной составили 6,7% против 6,8% ранее, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Признаки ухудшения самочувствия экономики КНР оцениваются инвесторами как сигнал к замедлению мировой экономики, а торговые войны могут только усугубить ситуацию.

Между тем в США активность на сланцевых месторождениях продолжает постепенно угасать. Так, на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, число активных буровых осталось без изменений, на уровне 863 единицы. Если на предстоящей неделе показатели API и Минэнерго подтвердят дальнейшее падение запасов и пробуксовку добычи, это поможет несколько ослабить давление на котировки», — добавил аналитик.