Новосибирск, 16 июля, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Новосибирской области назначен Станислав Тишуров. Распоряжение о назначении Тишурова на должность подписал врио главы региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Травников представил вице-губернатора на оперативном совещании в понедельник, 16 июля.

Правительство Новосибирской области Станислав Тишуров

Станислав Тишуров займётся развитием агропромышленного комплекса, рациональным использованием и сохранением природных, лесных и водных ресурсов, вопросами экологии.

По официальным данным, уроженец посёлка Черемушки города Саяногорска Хакасии Станислав Тишуров в 2001 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальностям «инженер, электрические станции» и «экономист, финансы и кредит». Работал машинистом гидроагрегатов электротехнического цеха на «Саяно — Шушенской ГЭС», а затем возглавил Новосибирский филиал «Россельхозбанка».

Сферу (развитие села), которой займётся Тишуров, с 2014 по 2017 год курировал экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин. В июне 2017 года чиновник лишился должности после скандального разбирательства вокруг аренды Тогучинского леса. Речь идёт о сделке по аренде 258 тысяч гектаров леса на территории Тогучинского и Болотнинского районов за 11,83 млн рублей арендной платы в год, которая вызвала много вопросов и нареканий у депутатов Законодательного собрания области. Сообщалось о нарушениях в проведении конкурса на 49-летнюю аренду и отсутствии визы губернатора.

После этого пост вице-губернатора оставался вакантным. Станислав Тишуров победил в открытом конкурсе, который был объявлен в начале 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровые перестановки в правительстве Новосибирской области начались после того, как 6 октября 2017 года Владимир Городецкий был отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года.