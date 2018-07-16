Москва, 16 июля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект, ускоряющий поиск пропавших детей, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

(сс) anthony kelly Ребенок с телефоном

Если закон будет принят, при поиске будет возможно использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска предусмотрена необходимость получения судебного решения.

Сейчас на получение данных геолокации несовершеннолетних необходимо согласие суда, что затягивает время для поисков.

«Предлагаемые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников, — это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы», — отметила Яровая.

По данным статистики, в 2017 г. разыскивались около 8 тыс. несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 г. — около 2,5 тыс. детей, из которых 805 малолетние. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается 10% уголовных дел из всего количества разыскных дел.