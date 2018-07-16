Законопроект о поиске детей по геолокации на их телефонах внесен в Госдуму
Москва, 16 июля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект, ускоряющий поиск пропавших детей, внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.
Если закон будет принят, при поиске будет возможно использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска предусмотрена необходимость получения судебного решения.
Сейчас на получение данных геолокации несовершеннолетних необходимо согласие суда, что затягивает время для поисков.
«Предлагаемые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников, — это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы», — отметила Яровая.
По данным статистики, в 2017 г. разыскивались около 8 тыс. несовершеннолетних, из которых около 40% — малолетние дети, а в первом квартале 2018 г. — около 2,5 тыс. детей, из которых 805 малолетние. В среднем по факту пропажи ребенка ежегодно возбуждается 10% уголовных дел из всего количества разыскных дел.