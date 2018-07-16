Вашингтон, 16 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Пока политические противники действующего в США президента видят российских шпионов за каждым углом, существует вполне реальная возможность того, что Вашингтон и Москва пойдут на сговор по очень важной причине — необходимости сдерживать активный рост Китая, пишет Гарри Дж. Казианис в статье для американского издания The American Conservative.

U.S. Department of Defense Китайские танкисты

Автор отмечает, что у обеих стран есть основания опасаться грядущих изменений в международном порядке, которые скажутся и на России, и на США. Как раз за разом показывает история, из-за восходящей державы, стремящейся изменить международную систему, даже самые заклятые враги могут пойти на объединение сил — и в довольно сжатые сроки. В данный момент, подчеркивает Казианис, говорить приходится о все более мощном Китае.

Не стоит слишком удивляться такому заявлению: вполне возможно, что мир стоит на пороге колоссальных изменений, в рамках которых перед Россией и США встает намного более значительный враг. Не следует заблуждаться: если верны современные оценки, экономика Китая однажды обгонит экономики РФ и США, вместе взятые, а поскольку экономическая мощь четким образом транслируется в военную, исход такого развития событий вполне предсказуем.

Если проанализировать стратегические расчеты США, выясняется, что Вашингтону противостоит Пекин, который представляет очевидную опасность, стремясь полностью изменить существующую международную систему себе на пользу. И из-за кражи интеллектуальной собственности, военных секретов и громадного торгового дефицита, ввиду которого из США в КНР ушли миллионы рабочих мест, Пекин довольно быстро становится смертельным врагом Вашингтона.

На этом проблемы не заканчиваются: у США и КНР довольно длинный список геополитических проблем, которые в любой момент могут перерасти в напряженность и, возможно, в вооруженный конфликт в будущем. От Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей до Тайваня, обладание которыми дает возможность контролировать морские пути и проливы, обе державы, похоже, готовы войти в противостояние за то, кто будет контролировать не только Азию, но и более широкий регион Индийского и Тихого океана.

В свою очередь, у России, хотя она может и не признать этого на данный момент, также есть китайская проблема. Пока Москва и Пекин говорят о близких отношениях, укреплении экономических связей, энергетических сделках, а также поставках продвинутого военного оборудования. По меньшей мере на поверхности все хорошо между двумя державами.

Но долго такая ситуация сохраняться не сможет. В долгосрочной перспективе особую озабоченность Москвы вызывает проект Китая «Один пояс и один путь», который свяжет значительные части постсоветского пространства, в результате чего находящиеся там страны окажутся в орбите КНР. Благодаря же крупным энергетическим сделкам между бывшими советскими республиками и Пекином, а также более серьезным экономическим преимуществам сотрудничества с Китаем, нежели с Россией, в Москве будут озабочены тем, что «ближнее зарубежье» может со временем перейти под почти полный контроль Пекина.

Затем, существует неблагоприятный для Москвы дисбаланс военной мощи, который с годами будет лишь нарастать. По мере того как КНР по-прежнему получает ряд продвинутых военных разработок из России, таких как ЗРК С-400 или истребители Су-35, Китай с высокой долей вероятности пойдет на кражу и воспроизведение подобной технологии, как уже было прежде.

Впоследствии эти технологии будут включены в собственные разработки Китая, который может также начать продавать их по более доступным ценным, напрямую конкурируя на рынке вооружений против Москвы. Еще большую опасность для России представляет возможность того, что собственные российские технологии могут быть использованы против России в случае столкновения между китайскими и российскими войсками, как уже бывало в прошлом.

Наконец, у Москвы и Пекина непростое прошлое, исправить ошибки которого КНР может однажды захотеть. В частности, Пекин рассматривает ряд территорий азиатской России в качестве части классического Китая, поэтому он может однажды выступить с претензиями на те или иные регионы, как уже происходит в случае с Южно-Китайским морем. Если учесть, что Пекин уже выступает с претензиями на Окинаву, Владивосток может оказаться его следующим территориальным требованием.

Таким образом, хотя формирование подобного альянса может не произойти прямо сейчас, как и возможно то, что оно будет либо замедлено, либо уничтожено в случае прямого столкновения на Украине или в Сирии, все же существует вероятность, что в будущем США и России придется оказывать совместное сопротивление Китаю. Прежде формировались и более странные союзы. И хотя сегодня Россия «справедливо» воспринимается в качестве «государства-изгоя», завтра она вполне может стать партнером по сдерживанию совместного врага. История и обстоятельства по-прежнему не выступают на стороне той или иной конкретной страны.