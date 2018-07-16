Волгоград, 16 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Волгограде из-за ливней пострадал стадион «Волгоград-арена», который был построен специально к чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщили местные СМИ, ливневые воды не только повредили дорожки у стадиона, но и затопили внутреннюю часть арены.

volganet.ru Модель стадиона «Волгоград Арена»

Так, по данным издания «Кривое зеркало», из-за ливня пострадали трубы для водоотвода. Их прорвало, и вода поступила во внутренние помещения стадиона. Ранее ливень размыл береговые укрепление рядом со стадионом. В результате сильно пострадали дорожки, выложенные плиткой. По данным СМИ, вечером 15 июля на стадионе полностью отключили электроснабжение, специалисты оценивали ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что в Волгограде из сильных дождей 15 июля был введен режим чрезвычайной ситуации. Объем воды, выпавшей на город за несколько часов, в 1,5 раза превысил месячную норму. Ливневая канализация не справилась с потоками воды, в результате на дорогах и трамвайных путях появились грунтовые наносы.

Между тем стадион «Волгоград-арена» был введен в эксплуатацию только в апреле 2018 года. На нем сыграно семь матчей, четыре из которых — в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.

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