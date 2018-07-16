Брюссель, 16 июля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, Соединённые Штаты Америки и ЕС — лучшие друзья. Об этом он заявил в ответ на критичные заявления в адрес Евросоюза со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Подлиза

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«Америка и ЕС — лучшие друзья», — написал Туск в Twitter.

Председатель Евросоюза добавил, что «те, кто говорят, что мы враги, распространяют фейковые новости».

https://twitter.com/eucopresident/status/1018511452242612224

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS назвал Евросоюз, наравне с Россией и Китаем, в числе врагов США. По его словам, «ЕС является противником из-за того, что они делают с нами в торговле».

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Подобные заявления глава Белого дома делал и ранее. В январе 2018 года Дональд Трамп сказал о том, что у него много проблем с Европейским союзом, так как это «наднациональное объединение европейских стран крайне несправедливо относится к США» в том, что касается торговли. Он пояснил, что американским товарам крайне трудно попасть на рынки стран Европейского союза.

При этом с 1 июня сами США ввели для Евросоюза, Канады и Мексики ввозные пошлины на сталь в размере 25% и алюминий (10%). Еврокомиссия ответила 25-процентными пошлинами на импорт ряда товаров из Соединенных Штатов.