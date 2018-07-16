Пекин, 16 июля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Бывший посол США в Китае Рой Стэплтон заявил о своем восхищении достижениями Китая за прошедшие 40 лет реформ открытости, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Ночной Шанхай

«Я не могу выразить мое восхищение тем, чего добился Китай за прошедшие 40 лет, той скоростью экономического развития и той степенью экономического развития, что подняли стандарты жизни… Китай никогда не давал приоритета армии, но давал его экономике», — заявил Рой на пресс-конференции во время седьмого Форума Мира в Пекине.

Двухдневный форум в Университете Цинхуа, завершившийся 15 июля, был посвящен теме «Строительство безопасного сообщества: равенство, равноправие и справедливость». Он собрал более 1000 гостей из более чем 40 стран и регионов мира, включая представителей «фабрик мысли», международных стратегов, промышленников и прочих экспертов.

Напомним, что форум был учрежден в 2012 году и ежегодно проводится в Пекине, выступая в качестве платформы для обсуждения международных вопросов мира и безопасности.