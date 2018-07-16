Вашингтон, 16 июля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента США Дональда Трампа за его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 16 июля Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

«Великий чемпионат мира. Вопрос президенту Трампу по поводу его встречи с Владимиром Путиным: знаешь ли ты, за какую команду играешь?», — написала Клинтон на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня 16 июля должна состояться встреча лидеров США и России. Предполагается, что на саммите будут затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, ситуация в Сирии, а также проблема Украины.