Лондон, 16 июля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. В попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Лондон подозревает бывших или нынешних сотрудников ГРУ. Об этом со ссылкой на чиновников из Великобритании и США, знакомых с расследованием, сообщает газета The News York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

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Один из чиновников рассказал изданию, что власти Великобритании уже близки «к определению лиц, которые, как они считают, провели операцию». В то же время следователи не исключают, что ответственность за отравление может быть возложена и на другую российскую спецслужбу или частную структуру.

Именно сотрудников ГРУ на прошлой неделе министерство юстиции США обвинило во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Заочные обвинения были предъявлены 12 предполагаемым сотрудникам российской разведки в рамках «российского дела».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу с признаками отравления в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Официальный Лондон обвинил в покушении Москву и заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. При этом до сих пор никаких доказательств причастности России к этому инциденту Великобритания не представила.