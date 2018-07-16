Москва, 16 июля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Новые исследования подтвердили, что найденные под Екатеринбургом человеческие останки принадлежат бывшему российскому императору Николаю II и членам его семьи. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Уменьшенная копия скульптурной композиции царской семьи. Зураб Церетели. Крым, Ливадийский дворец.

Принадлежность останков подтверждена заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз. Так, из 11 останков семь соответствуют семейной группе, состоящей из отца и матери, четырех дочерей и сына.

Положительный результат дало и сопоставление генетических профилей костных останков с образцами ныне живущих потомков Романовых.

Еще одно исследование касалось родственной связи императора Александра III, чьи останки покоятся в Санкт-Петербурге, и человека, идентифицированного как Николай II. Из заключения следует, что останки принадлежат отцу и сыну.

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссии вокруг останков, найденных на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом, не прекращаются на протяжении десятков лет. В 1998 году останки захоронили в Санкт-Петербурге, однако православная церковь не признала, что они принадлежат Николаю II и его родным.

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