Вашингтон, 15 июля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп от предстоящей встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным не ждет «ничего плохого». Об этом заявил сам глава Белого дома США в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«У меня невысокие ожидания от этого саммита (пройдет 16 июля в Хельсинки)», — заявил Трамп.

По его словам, ничего плохого из встречи лидеров двух государств не выйдет, но, возможно, выйдет что-то хорошее.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоятся в столице Финляндии 16 июля.

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