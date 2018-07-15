Хельсинки, 15 июля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Самолёт, на борту которого находился президент США Дональд Трамп, приземлился в аэропорту Вантаа в Хельсинки 15 июля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из воздушной гавани.

Tiia Monto Аэропорт. Хельсинки

Борт номер один прибыл в Финляндию из Великобритании, где Трамп находился с рабочим визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и США состоится в Хельсинки (Финляндия) 16 июля 2018 года. Это будут первые официальные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

Ранее лидеры двух стран встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону.

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