Вашингтон, 15 июля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который направляется в столицу Финляндии, с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал сам глава Белого дома США на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Направляюсь в Хельсинки, — написал Трамп. — Жду с нетерпением встречи с президентом Путиным завтра (16 июля)».

Трамп также добавил, что как бы ни закончились предстоящие переговоры в Хельсинки, его все равно ждет критика в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Финляндии 16 июля 2018 г. Ожидается, что лидеры двух стран сначала побеседует тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем состоится рабочий обед, в котором примут участие немногочисленные члены делегаций РФ и США.

Читайте также: Трамп обсудит с Путиным экстрадицию «российских хакеров»