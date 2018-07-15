Москва, 15 июля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. 15 июля на стадионе «Лужники» был разыгран финальный матч в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Франции и Хорватии. Противостояние завершилось уверенной победой «трехцветных» со счетом 4:2.

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Первый гол на 18-й минуте в свои ворота забил форвард «Ювентуса» Марио Манджукич после навеса Гризманна с углового — 1:0. Через 10 минут Иван Перишич сравнял счет мощным ударом в левый нижний угол — 1:1. На 38-й минуте скоростной и техничный форвард «Атлетико» Антуан Гризманн вывел «синих» вперед, уверенно реализовав пенальти — 2:1. На 59-й минуте Поль Погба удвоил преимущество пушечным ударом из-за пределов штрафной площади — 3:1. Через 6 минут молодой талант «Пари-Сен Жермена» Килиан Мбаппе лишил «шашечных» шансов на победу в турнире — 4:1. На 69-й минуте Марио Манджукич забил «гол престижа», воспользовавшись ошибкой Льориса — 4:2.

Дарья Антонова ИА REGNUM Франция забивает гол

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными Франции и Хорватии

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Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными Франции и Хорватии

Статистика матча (Франция/Хорватия)

Удары 5/11

Удары в створ 5/4

Владение 38%/62%

Фолы 12/9

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Составы на матч:

Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Умтити, Варан, Погба, Канте, Матуиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Вида, Ловрен, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Манджукич, Перишич.

Главный арбитр мата: Нестор Питана.

Предупреждения: Канте — 27, Эрнандес — 41, Врсалько — 90+2.

Голы: Манджукич 18 — 1:0, Перишич 28 — 1:1, Гризманн (пен) 38 — 2:1, Погба 59 — 3:1, Мбаппе 65 — 4:1, Манджукич 69 — 4:2.