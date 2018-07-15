Москва, 15 июля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. «Привычные механизмы сотрудничества» между Российской Федерацией и Францией постепенно восстанавливаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества, — сказал российский лидер, заявление которого обнародовано на сайте Кремля. — Это даёт основания полагать, что мы (РФ и Франция) преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время».

Путин напомнил, что в 2017 году рост товарооборота между странами составил около 15%, а в первом полугодии 2018 — уже 19%.

В свою очередь, президент Франции заявил, что эта встреча позволит политикам двух стран продолжить диалог, начатый в мае в Санкт-Петербурге.Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву поддержать национальную сборную Франции по футболу в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) против команды Хорватии.

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