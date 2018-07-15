Ивдель, Свердловская область, 15 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В свердловском городе Ивделе жители домов, чьи придомовые территории были подтоплены вышедшей из берегов рекой Ивдель, смогут рассчитывать на помощь. В администрации города создана комиссия, задачей которой является выяснение размера причинённого ущерба.

66.mchs.gov.ru Спасатель и местный житель. Ивдель

Напомним, в зоне подтопления оказалось 52 придомовые территории. Сами дома не задело. Причиной подтопления стали сильные дожди, которые привели к выходу реки из берегов.

Сейчас вода отступает и уже ушла с возледомовых площадок. Потоп обошёлся без человеческих жертв. Также никто из людей не пострадал.