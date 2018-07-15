Москва, 15 июля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Очень странный, очень нервный и очень несправедливый матч мы смотрим в финале ЧМ-2018. Встречаются сборные Франции и Хорватии. Сверкают молнии, рвутся нервы, льются слёзы, а французы играют в свой победный прагматичный футбол.

Дарья Драй ИА REGNUM Французские болельщики

Они не атакуют ярко и размашисто, они не бьют по воротам Даниэля Субашича, но они забивают голы. И делают это насколько странно, настолько и эффективно.

Атаковали хорваты в начале матча по левому флангу, подступались к воротам Уго Льориса, но вот французы перебрались за центр поля и заработали право на штрафной удар. К мячу подошёл Антуанн Гризманн и выполнил нечто среднее между ударом и навесом. И Марио Манджукич — суперМарио — головой срезал мяч в собственные ворота. Обиднейший гол!

Но хорваты доказали и показали всем, что на этом чемпионате мира их ничто не может сломить. И вскоре они отыгрались. Иван Перишич подхватил мяч, заметавшийся в штрафной площадке французов. Точно в слаломе, ушёл влево от Нголо Канте и как дал в левый угол ворот Уго Льориса. Гол!

Но вновь сыграла французская прагматичность. Снова они пробрались во вратарскую хорватов. Спорный момент ‑ и судья Нестор Петана должен использовать видеоповтор. И? Пенальти! Его уверенно реализовал Антуанн Гризманн.

Ну и матч! Ну и нервы! Хорваты рвут жилы, хорваты атакуют, а французы, точно роботы из будущего, уверенно гнут свою линию и — побеждают!

7:1 хорваты выигрывают по ударам, но что толку, если у них нет рецепта победы. Он, похоже, есть только у французов.