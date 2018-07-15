Москва, 15 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Сборная Англии по футболу, уступившая в матче за третье место на чемпионате мира (ЧМ) команде Бельгии, поблагодарила Россию за гостеприимство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболисты сборной Англии

«Спасибо, Россия, — сообщается в официальном Twitter сборной Англии. — Время отправляться домой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля сборная Англии заняла четвертое место на чемпионате мира по футболу, уступив в матче за третье место команде Бельгии со счетом 0:2.

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