Вашингтон, 15 июля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который 16 июля планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным в столице Финляндии, намерен обсудить вопрос экстрадиции 12 граждан РФ, якобы причастных к «вмешательству» в выборы-2016 в США. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу CBS.

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«Я не думал об этом, — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Но, конечно, спрошу (об экстрадиции граждан РФ)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля федеральный суд округа Колумбия (США) предъявил заочные обвинения в адрес 12 сотрудников «российских спецслужб», которые якобы причастны к «вмешательству» в выборы-2016 в США.

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