Анкара, 15 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции продолжают борьбу с террористами в стране и на севере Ирака. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Президентском комплексе на встрече с родственниками и близкими граждан, павших в борьбе с путчистами в июле 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По его словам, сначала 2018 г. в Турции и на севере Ирака были нейтрализованы до 1,4 тыс. террористов.

«Каждый подросток, не сведущий в религии, не знающий родного языка, истории и культуры, является потенциальным орудием в руках террористов, — сказал Эрдоган. — Цели, заявленные страной, могут быть достигнуты лишь благодаря усилиям образованных поколений граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа турецких военных попыталась совершить госпереворот в июле 2016 года. Однако президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его команде удалось справиться с ситуацией и подавить мятеж.

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