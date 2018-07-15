Москва, 15 июля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов уверяет, что дата объявления о намерении провести пенсионную реформу в стране никак не связана с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом Силуанов заявил сегодня, 15 июля, в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Силуанов отметил, что он обратил внимание на сообщения ряда СМИ о том, что начало пенсионной реформы «специально было подгадано» ко времени проведения чемпионата мира по футболу, чтобы отвлечь широкие слови граждан, которых эта реформа касается прежде всего.

«Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше», — рассказывает Силуанов.

Он пояснил, что правительство якобы раньше хотело выдвинуть пакет законопроектов о проведении пенсионной реформы в России, однако отдельные моменты в текстах документов пришлось долго «дошлифовывать».

"То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — уверяет Силуанов.

Стоит отметить, что второе правительство Дмитрия Медведева было сформировано в мае 2018 года, и практически сразу после утверждения всех кандидатур в преддверии чемпионата мира по футболу было объявлено о намерении провести пенсионную реформу в стране с повышением пенсионного возраста.

А в марте 2018 года в России были выборы президента, и в период избирательной кампании речь о повышении пенсионного возраста идти, конечно же, не могла.

Более удачного времени, чем проведение чемпионата мира по футболу в плане нейтрализации политической активности широких слоев населения, сложно себе представить. Тем более когда российская сборная показала очень хороший результат на чемпионате.