Лондон, 15 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, какой именно совет дал ей президент США Дональд Трамп касательно условий выхода Великобритании из Европейского союза. Соответствующее заявление она сделала в интервью воскресной телепрограмме «Шоу Эндрю Марра», которая выходит на ВВС.

Тереза Мэй и Дональд Трамп

Марр поинтересовался у Мэй, что представляло из себя упомянутое Трампом на совместной пресс-конференции некое загадочное «грубое предложение» с которым американский лидер к ней обратился.

«Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС. Не вступать с ними в переговоры, а засудить их». — рассказала Мэй.

При этом она отметила, что на той же пресс-конференции Трамп заявил, что Великобритании ни в коем случае не следует уходить с переговоров о Brexit, потому что потом «по вам ударят».

«Поэтому я хочу, чтобы мы могли сесть и договориться о лучшем соглашении для Великобритании», — пояснила Мэй.

Напомним, ранее она заявила, что её план по Brexit является единственно верным.

Стоит отметить, что на переговорах с Мэй Трамп упрекнул британского премьер-министра в том, что её план по выходу из ЕС недостаточно эффективен и он может помешать США тесно сотрудничать с Великобританией в рамках существующих «особых отношений».

Более того, Трамп заявил, что ушедший в отставку из-за разногласий с Мэй по параметрам Brexit министр иностранных дел Борис Джонсон был бы хорошим главой британского правительства.