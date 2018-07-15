Дамаск, 15 июля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Сирийское правительство и поддерживаемые США Сирийские демократические силы достигли соглашения о совместном управлении плотиной Табка в западной части провинции Ракка.

(сс) DAVID HOLT Водохранилище Аль-Ассад и плотина Табка

Соглашение было заключено недавно и может проложить путь для будущего сотрудничества между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами на севере страны. По мнению представителя администрации Табки, сотрудничество в этом деле необходимо, потому что «плотина принадлежит всем сирийцам».

Плотина Табка имеет следующие параметры: высота — 60 метров, ширина — 4,5 километра. Это самая большая плотина в Сирии, построена с целью производства электроэнергии и орошения земель по обе стороны реки Евфрат. В результате создания плотины возникло водохранилище Аль-Ассад, которое является крупнейшим в стране. Объект был создан в 1968—1973 годах при помощи СССР.

Плотина Табка была захвачена Cирийскими демократическими силами во время их широкомасштабного наступления в западной части провинции Ракка в 2017 году. Данный район находился под оккупацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 по 2017 год.

Это не первый случай экономического сотрудничества Дамаска и Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские отряды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сирийское правительство договорилось с Курдскими народными защитниками и Рабочей партией Курдистана (YPG/PKK) обменивать нефть из месторождения «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре, которое подконтрольно YPG/PKK, на топливо в определенной пропорции.