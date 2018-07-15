Ереван, 15 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. XV международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Армении вручил призы победителям, сообщил 14 июля новостной портал Sputnik Armenian.

Սէրուժ Ուրիշեան Ереван у подножья Арарата

Гран-при фестиваля получил фильм украинского режиссера Романа Бондарчука «Вулкан». «Серебряный абрикос» в номинации «Лучший игровой фильм» досталось картине «Фортуна» швейцарского режиссера Жерминаля Ро.

Приз фестиваля за лучшую документальную картину достался фильму производства Турции, Армении и Нидерландов «Дальнее созвездие», режиссера Шевауна Мизрахи.

Второй приз в этой номинации получила лента испанского режиссера Айнара Вера «Встретимся завтра, если даст Бог».

Фильму «Прозрачный мир» режиссера Вахтанга Кунцева — Габашвили достался особый приз жюри. Премией Гранта Матевосяна за лучший сценарий жюри наградило картину режиссера Абульфаза Сафари «Грузовик захода» (Иран/Германия).

В номинации «Армянская панорама» обладателем сразу двух наград стала кинокартина армяно-иракского производства «Ева» режиссера Анаит Абади. Режиссер киноленты удостоилась Специального приза Национальной киноакадемии Армении «Анаит», а премию имени Соса Саргсяна за лучшую актерскую работу получил исполнитель главной роли в фильме Шант Ованнисян.

Лучшим кинодебютом названа картина «С ветром» режиссера Артура Саакяна. Особую премию кинофестиваля для молодых режиссеров получил режиссер из Франции Арно Хаяджанян за фильм «Мы и наши горы».

XV международный кинофестиваль «Золотой абрикос» закроется сегодня, 15 июля. Он завершится кинопоказом фильма режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»

Напомним, что кинофестиваль «Золотой абрикос» в Армении проводится с 2004 года. За время проведения фестиваля его гостями становились такие известные во всем мире кинодеятели, как: сценарист и писатель Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. Фестиваль был удостоен в 2010 году главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur. В этом году гостями фестиваля стали: знаменитый итальянский режиссер-документалист Джанфранко Рози, австрийский режиссер Ульрих Зайдль, и американский режиссер Даррен Аронофски. Главой жюри фестиваля в этом году стал иранский режиссер, обладатель двух премий «Оскар» Асгар Фархади.

На кинофестиваль в этом году поступили 600 заявок из 83 стран. В программу фестиваля были включены 110 фильмов.