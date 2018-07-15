Далянь, Китай, 15 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Экипаж китайской авиакомпании Air China временно отстранен от работы после инцидента, при котором второй пилот по ошибке отключил систему климатического контроля, что привело к резкому падению давления в салоне самолета и сбросу высоты, сообщает 14 июля газета China Daily.

(сс) Aleksander Markin Самолет авиакомпании «Air China»

Air China в своем заявлении, сделанном 13 июля, официально заявила о своем решении о «приостановке действия лётных сертификатов для экипажа лётчиков, ответственных за инцидент и разрыве с ними трудового договора в соответствии с законом».

Авиакомпания также «разобралась» с управленческим персоналом, который также отвечает за инцидент, а также рекомендовала Гражданскому управлению авиации Китая отнять лицензии лётчиков по завершении расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, второй пилот экипажа рейса CA106 самолета авиакомпании Air China, летевшего из Гонконга в Далянь, закурил электронную сигарету (вейп), и, с целью не допустить распространения глицериновых паров по салону, вместо включения вентиляции отключил систему контроля климата. После этого самолет с высоты 10 600 метров резко рухнул до 7600 метров. В результате инцидента никто из находившихся на борту 153 пассажиров и девяти членов экипажа не пострадал.