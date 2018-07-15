Берлин, 15 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Германская журналистка Катрин Шпёр обвинила свою страну в высокомерном отношении к России. Её статья была опубликована на страницах Die Welt.

Цитата из м/ф «Котенок по имени Гав». 1976. СССР Смотрит свысока

Шпёр отмечает, что в последнее время германская пресса публикует огромное количество материалов, в которых авторы назойливо рассказывают об ужасных экономических и политических проблемах в России, в которых якобы виноват российский лидер Владимир Путин.

При этом журналистка напоминает, что на выборах президента России, прошедших в этом году, большинство граждан отдали свои голоса именно за Путина. И это противоречит тому, что пишут германские СМИ.

Она считает, что Германии пора перестать строить из себя морального авторитета.

«Если право на проведение чемпионата будет предоставляться по критерию политической морали, то в будущем ФИФА с трудом сможет найти подходящее место», — отметила Шпёр.

Журналистка напоминает, что такие страны, как США, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Турция, Венгрия, а также многие страны Африки, «сидят на горах трупов из своего прошлого» и поэтому, с моральной точки зрения, не могут проводить чемпионат мира по футболу.

«Хочешь — не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придётся проводить в Германии… Хотя… там тоже вроде бы что-то было?» — пишет Шпёр.

Напомним, что западные СМИ в преддверии чемпионата мира активно пугали своих граждан различными «фейковыми» страшилками о России и даже не рекомендовали болельщикам ехать на мундиаль. Некоторые вообще призывали к бойкоту ЧМ-2018 в России.

Однако иностранные болельщики, решившиеся приехать в Россию, в один голос заявляют, что западные СМИ все врут о России, и это прекрасная, дружелюбная, а также безопасная страна.

Что касается немцев, то их сборная довольно блекло выступила на чемпионате и не смогла выйти из группы. Большинство немецких болельщиков уже уехало из России. Теперь германским СМИ нужно восстанавливать градус русофобии, чем они и занимаются.