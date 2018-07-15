Луганск, 15 июля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Украинские боевики за минувшие сутки три раза обстреляли территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР.

Mil.gov.ua Украинский солдат

Сообщается, что за минувшие сутки украинские боевики три раза нарушали режим прекращения огня в рамках «хлебного перемирия». При обстрелах использовались минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

Обстрелы позиций войск ЛНР производились в районе населенных пунктов Сокольники, Желобок и Славяносербск. Всего по территории республики боевики выпустили 15 снарядов.

По предварительным данным, гражданское население в результате обстрела не пострадало.

Напомним, что с 1 июля в Донбассе должно было быть установлено «хлебное перемирие». Однако оно было сразу же нарушено украинской стороной. Регулярные обстрелы позиций войск ДНР и ЛНР продолжаются.