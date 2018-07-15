Чунцин, Китай, 15 июля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Около 100 тыс. жителей Чунцина были временно переселены в безопасное место в связи с очередным пиком наводнения на юго-западе Китая, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Река Янцзы

Уровень воды в реках Цзялин и Янцзы превысил пороговый уровень, достигнув 5,92 метров и 3,78 метров соответственно, что вызвало наводнения в городе Чунцин, сообщает муниципальное бюро контроля за наводнениями и засухой. Мощные ливни в верховье и притоках Янцзы реках Цзялин и Фуцзян также спровоцировали сильнейшие с 2012 года наводнения в регионе.

Отметим, что в настоящее время властями организована эвакуация местных жителей с целью минимизации ущерба из-за наводнения, а тем временем дожди в Китае продолжаются, провоцируя сходы селевых потоков и оползней.