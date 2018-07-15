Дамаск, 15 июля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. В провинции Хомс Сирийской Арабской Республики удалось частично восстановить электроснабжение в пострадавших от военных действий районах. Об этом накануне, 14 июля, заявил журналистам директор департамента энергетики провинции Муслех аль-Хасан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Он рассказал, что электроснабжение полностью восстановлено в самом городе Хомс, а также в 23 населенных пунктах одноименной провинции, которые пострадали в ходе боев.

Муслех аль-Хасан отметил, что всего нужно восстановить электроснабжение в 40 населенных пунктах, в которых проживают 150 тыс. человек. Объем работ велик и электросети сильно повреждены, отметил чиновник.

Стоит отметить, что за годы войны электросети в провинции Хомс были серьезно повреждены, а местами и вовсе уничтожены. Сейчас в регионе идёт большая программа электрификации.

Благодаря восстановительным работам, организованным центральным правительством, многие беженцы уже вернулись в свои дома.