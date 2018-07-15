Москва, 15 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию. Об этом он сказал на торжественном вечере в Большом театре накануне, 14 июля.

Джанни Инфантино и Владимир Путин на гала-концерте в преддверии финала чемпионата мира по футболу

«К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы ещё вернёмся сюда», — сказал президент ФИФА.

Также Инфантино считает, что чемпионат мира показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной, а нынешний мундиаль стал лучшим в истории.

Напомним, что сегодня на арене «Лужники» состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции.

Что касается Инфантино, то, по данным газеты «Коммерсантъ», общаясь с журналистами после одной из встреч с Владимиром Путиным, он высказал надежду, что когда-нибудь может стать послом в России. Послом какой именно страны он может стать, Инфнатино не уточнил. Стоит отметить, что, будучи итальянцем, Инфантино родился на юге Швейцарии и имеет швейцарское и итальянское гражданства.