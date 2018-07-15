Москва, 15 июля, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу в России удался и объединил вокруг себя миллионы людей. Об этом на гала-концерте в Большом театре, посвящённом закрытию ЧМ, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Россия готовилась к мировому спортивному событию «основательно и ответственно». Он поблагодарил гостей чемпионата за «миллионы добрых слов» и отметил, что мифы о России не подтвердились.

Зарубежным гостям понравились гостеприимство и открытость жителей России, природа страны, российские традиции и культура, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня. Матчи проходили на 12 площадках в 11 городах. Финальная игра пройдет 15 июля в «Лужниках»: за звание чемпиона мира сразятся сборные Хорватии и Франции.

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