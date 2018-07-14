Екатеринбург, 14 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Тема Исаакиевского собора очень непроста, «она требует поступательных и аккуратных шагов со всех сторон». Однако окончательных решений по вопросу передачи собора в распоряжение Русской православной церкви пока не принято.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Об этом заявил в Екатеринбурге 14 июля после заседания Священного Синода РПЦ пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Александр Волков.

«Сейчас мы находимся в диалоге. Ни о каких конкретных решениях я вам сейчас сказать не могу. Думаю, что о таких важных, знаковых решениях мы узнаем тогда, когда они будут приняты. Пока что мне кроме этого нечего добавить», — заявил Волков, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь патриарха не стал комментировать характер взаимоотношений церкви и администрации Исаакиевского собора, отметив при этом, что в диалоге церковь имеет «очень добрых собеседников со стороны властей».

Как известно, РПЦ до сих пор не направила в Смольный официальную просьбу о передаче здания Исаакиевского собора в пользование церкви. Сторонники сохранения нынешнего статуса собора обеспокоены судьбой музея, который в этом случае будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

В 2017 году городской парламент Петербурга отказался выносить эту тему на общегородское голосование. На «прямой линии» 15 июня 2017 года Владимир Путин призвал деполитизировать проблему Исаакиевского собора. Президент России уверен, что можно найти совместить религиозные и музейные функции собора.

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Добавим, что Исаакиевский собор Санкт-Петербурга вызывает наибольший интерес у болельщиков чемпионата мира по футболу при посещении ими Северной столицы.